Володин в шутку связал банковский кризис в США с приездом туда Чубайса

В ГД рассказали о тарифах на газ в стране.

Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин в ходе правительственного часа с министром по энергетике пошутил, что американские банки обвалились из-за приезда туда Анатолия Чубайса. Депутат не исключил того, что россиянина специально туда выпустили. Инцидент произошел во время обсуждения тарифов по газу в стране. Парламентарий счел, что сейчас "все хорошо" потому, что президент Владимир Путин давно вернул в государственную собственность "Газпром" и нефтяные компании. По мнению политика, важно вести работу с тем, чтобы взять тарифы под контроль.

А где Чубайс, мы тоже с вами знаем... Кто выпустил? Может, специально (выпустили), для того, чтобы там развалилось. А что вы улыбаетесь? Посмотрите, что происходит в Америке! Банки стали валиться, как Чубайс приехал. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

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Фото и видео: Telegram / Думат ТВ