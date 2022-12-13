Шульгинов: газопровод "Сила Сибири" открыл возможности для газоснабжения восточных регионов России

По его словам, возможности для газоснабжения открыты на десятилетия вперед.

Газопровод "Сила Сибири" открыл возможности для газоснабжения восточных регионов России. Об этом заявил на выступлении в Госдуме министр энергетики Николай Шульгинов.

По его словам, возможности для газоснабжения открыты на десятилетия вперед. Шульгинов отметил, что сейчас прорабатываются вопросы строительства газопровода "Сила Сибири-2" и перемычки между "Силой Сибири" и газопроводом "Сахалин-Хабаровск-Владивосток", сообщил также глава Минэнерго.

Ранее Шульгинов заявил, что уровень газификации в России достиг 73%.

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