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Шульгинов: газопровод "Сила Сибири" открыл возможности для газоснабжения восточных регионов России

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По его словам, возможности для газоснабжения открыты на десятилетия вперед.

Газопровод "Сила Сибири" открыл возможности для газоснабжения восточных регионов России. Об этом заявил на выступлении в Госдуме министр энергетики Николай Шульгинов.

По его словам, возможности для газоснабжения открыты на десятилетия вперед. Шульгинов отметил, что сейчас прорабатываются вопросы строительства газопровода "Сила Сибири-2" и перемычки между "Силой Сибири" и газопроводом "Сахалин-Хабаровск-Владивосток", сообщил также глава Минэнерго.

Ранее Шульгинов заявил, что уровень газификации в России достиг 73%.

Видео: Дума ТВ

Теги: газопровод, минэнерго россии, николай шульгинов, сила сибири
Категории: Лента новостей, Новости России,

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