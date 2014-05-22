Польша продлит топливопровод НАТО от границы с Германией

PERN подписал контракт с Минобороны Польши.

Агентство по инвестициям НАТО при польском военном министерстве и местная нефтегазовая компания PERN подписали друг с другом предварительное соглашение о подключении европейской республики к сети трубопроводов НАТО. Соответствующей информацией с подписчиками поделились сотрудники профильного ведомства из Варшавы через социальные сети.

В присутствии замминистра обороны Польши Цезария Томчика подписано предварительное соглашение между Агентством по инвестициям НАТО при Минобороны Польши и компанией PERN о реализации программы расширения польской топливной инфраструктуры с целью подключения ее к системе трубопроводов НАТО. министерство обороны Польши

Известно, что штаб-квартира НАТО выделила Варшаве денежные средства на подготовку к строительству и проектные работы. Затем все члены Североатлантического альянса должны будут окончательно утвердить строительство трубопровода. Ветка объекта с длиной в 300 километров будет идти от государственной границы с Германией до терминала PERN, расположенного в северной-части страны, в Быдгоще. Оценочная стоимость работ составляет примерно 20 миллиардов польских злотых (5,5 миллиарда долларов).

Фото: pxhere.com