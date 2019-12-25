Томаш Семоняк недоумевает, почему Германия так широко освещает уголовное дело в отношении Владимира Журавлева.

Министр-координатор специальных служб Польши Томаш Семоняк предостерегает от политического давления в деле украинского гражданина, подозреваемого в причастности к теракту на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2". В среду, 1 октября, окружной суд в Варшаве арестовал подозреваемого в совершении теракта в акватории Балтийского моря Владимира Журавлева на семь дней. Иностранный чиновник объяснил в эфире местного Третьего канала, что его удивляет то, насколько это расследование широко освещается в немецких изданиях.

Я считаю, что здесь нет повода для каких-то поспешных действий. Суд должен внимательно изучить документы, которые представит немецкая сторона, и принимать решение безо всякой политической составляющей, не действуя в условиях политического давления или давления со стороны СМИ... Польский суд должен иметь абсолютную уверенность в принятии решения. Томаш Семоняк, минстр в Польше

Напомним, что взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Компания-оператор "Северного потока" Nord Stream AG указала общественности, что разрушения на объектах - беспрецедентны, а сроки ремонта на данное время оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала уголовное дело об акте международного терроризма. Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявлял, что именно Вашингтон и Лондон препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".

Фото: pxhere.com