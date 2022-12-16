Песков: Россия надеется на завершение расследования по "Северным потокам"

В Кремле напомнили, что российская сторона не имеет возможности принимать участие в следствии.

Россия надеется на завершение расследования по подрыву газопроводов "Северный поток". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, факт ареста конкретного подозреваемого красноречиво говорит о том, кто стоит за подрывом газопроводов. Также Песков отметил, что экономика Германия после подрыва "Северных потоков" продолжает страдать.

Также в Кремле напомнили, что российская сторона не имеет возможности принимать участие в следствии. Он добавил, что, несмотря на желание Москвы, все предложения российских властей были отвергнуты.

