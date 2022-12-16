Песков: Турция сама принимает решения о сотрудничестве с Россией

По его словам, Москва продолжает торгово-экономическое сотрудничество с Анкарой.

Турция сама принимает решения о сотрудничестве с Россией. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа. Ранее глава Белого дома выразил уверенность, что Турция перестанет закупать российскую нефть. Песков отметил, что Москва продолжает торгово-экономическое сотрудничество с Анкарой. Он добавил, что если какие-то виды торговли представляются турецкой стороне выгодными, то она будет продолжать это делать.

Это суверенное государство, которое само принимает решение, в каких областях сотрудничать с нами. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков назвал идею Трампа отказаться от биологического оружия блестящей.

Видео: Telegram / СМОТРИ