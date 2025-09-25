Песков назвал идею Трампа отказаться от биологического оружия блестящей

Он добавил, что Москва поддерживает этот процесс.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал идею президента США Дональда Трампа отказаться от биологического оружия блестящей. Об этом он заявил журналистам.

В Кремле прокомментировали заявление Трампа, который предложил мировому сообществу совсем отказаться от разработки биооружия. Глава Белого дома объяснил предложение тем, что последствия могут быть чрезвычайно серьезными. Песков отметил, что сама по себе инициатива выглядит блестящей. Он добавил, что Москва поддерживает процесс отказа от биологического оружия.

Конечно, его хорошо бы как-то оформить документально, опять же, на международном уровне. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Видео: Telegram / СМОТРИ