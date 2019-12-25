Эстония готова перекрыть резервный газопровод в Калининград

Две нитки газопровода протяженностью 22 км идут из России через юго-восток Эстонии в Латвию.

Эстонские власти намерены вывести из эксплуатации отрезок газопровода, соединяющий российскую и латвийскую газотранспортные системы. Этот маршрут может стать запасным путём для подачи газа в Калининградскую область, сообщила газета Eesti Ekspress.

Премьер Кристен Михал объявил о намерении остановить работу 22-километрового участка. Труба включает 2 нитки, которые пролегают из России через Выруский уезд на юго-востоке Эстонии в Латвию, а оттуда через Литву идёт в Калининградскую область.

Согласно заключённому договору российские власти имеют право задействовать эту инфраструктуру как запасной вариант снабжения эксклава. В случае, если прямой газопровод из Литвы в Калининградскую область выйдет из строя либо плавучий терминал в Калининграде окажется недоступен

По словам Михала, Elering содержит газопровод в рабочем состоянии. Министу энергетики и окружающей среды Эркки Кельдо уже направили поручение провести переговоры с Латвией, где находится запорный клапан. Необходимо, чтобы трубу перестали открывать для транзита.

В публикации отметили, что по этой трубе сейчас газ не транспортируется. От российского газа Эстония отказалась осенью послы событий 2022 года.

Ранее глава МИД Эстонии Цахкна допустил блокировку морского сообщения с Калининградской областью.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)