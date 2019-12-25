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В Эстонии пригрозили закрыть Балтийское море для России
Сегодня, 16:41
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В Эстонии пригрозили закрыть Балтийское море для России

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Глава МИД Эстонии Цахкна допустил ограничение морского сообщения с Калининградской областью.

НАТО может заблокировать для России выход в Балтийское море в течение нескольких часов. С такой угрозой выступил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, его процитировала британская газета The Times.

Мы способны за несколько часов развернуть группировку из 50 тыс. опытных боевых военнослужащих. <…> Мы сможем закрыть Балтийское море в течение нескольких часов.

Маргус Цахкна, глава эстонского МИД

По мнению политика, что такое решение отрезало бы морской путь в Калининград, что способствовало бы блокаде российского города. Подобная мера, по словам Цахкны, заперла бы российский Балтийский флот в районе Санкт-Петербурга. Таким образом, Москва лишилась бы доходов от продажи сырья. При этом эстонский министр уточнил, что подобный сценарий возможен к реализации в случае военного конфликта.

Ранее мы сообщали, что Москва предостерегла НАТО от нагнетания обстановки вокруг Калининградской области.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)

Теги: балтийское море, калининград, россия нато, эстония
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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