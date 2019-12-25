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Премьер Эстонии Михал: Европа попала в ловушку в переговорах с Россией
Сегодня, 11:07
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Премьер Эстонии Михал: Европа попала в ловушку в переговорах с Россией

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Прибалтийский эксперт указал на слабость региона в преддверии мирного обсуждения украинского кризиса с Москвой.

Европейский союз попал в ловушку, так как сейчас политики вынуждены обсуждать региональную архитектуру безопасности для того, чтобы получить место за столом переговоров по мирному урегулированию вооруженного конфликта на украинской территории. Такое мнение выразил премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Соответствующий комментарий иностранный чиновник из прибалтийской республики сделал в интервью западной газете The Financial Times.

Прямо сейчас мы в ловушке.

Кристен Михал, премьер-министр Эстонии

В иностранном издании уточнили, что три неназванных европейских чиновника также сообщили о росте в столицах обеспокоенности тем, что согласие на обсуждение более широких вопросов обороны и безопасности, от которого они открещивались на протяжении пяти лет, теперь станет ценой за место на переговорах с Москвой. Ранее глава европейской дипломатии и политики безопасности Кая Каллас заявила, что в ЕС "уже есть архитектура безопасности". 

Эстонский экс-министр, попавший в скандал из-за Украины, уйдет из политики.

Фото: YouTube / Podcast: Mul pole aega!

Теги: the financial times, кристен михал, переговоры, пибалтика, эстония
Категории: События на Украине, Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Картина дня,

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