Прибалтийский эксперт указал на слабость региона в преддверии мирного обсуждения украинского кризиса с Москвой.

Европейский союз попал в ловушку, так как сейчас политики вынуждены обсуждать региональную архитектуру безопасности для того, чтобы получить место за столом переговоров по мирному урегулированию вооруженного конфликта на украинской территории. Такое мнение выразил премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Соответствующий комментарий иностранный чиновник из прибалтийской республики сделал в интервью западной газете The Financial Times.

Прямо сейчас мы в ловушке. Кристен Михал, премьер-министр Эстонии

В иностранном издании уточнили, что три неназванных европейских чиновника также сообщили о росте в столицах обеспокоенности тем, что согласие на обсуждение более широких вопросов обороны и безопасности, от которого они открещивались на протяжении пяти лет, теперь станет ценой за место на переговорах с Москвой. Ранее глава европейской дипломатии и политики безопасности Кая Каллас заявила, что в ЕС "уже есть архитектура безопасности".

Эстонский экс-министр, попавший в скандал из-за Украины, уйдет из политики.

Фото: YouTube / Podcast: Mul pole aega!