Эстонский экс-министр, попавший в скандал из-за Украины, уйдет из политики

Ханно Певкур надеется найти работу за пределами страны.

Бывший министр по обороне Эстонии Ханно Певкур, ушедший с поста после коррупционного скандала с оборонными закупками для Украины, заявил, что покидает политику. Соответствующими сведениями поделились местные журналисты из телерадиокомпании ERR. В СМИ уточнили, что мужчина надеется найти свое место в частном секторе. Сейчас он открыл к предложениям о работе за пределами прибалтийской республики. Причинами ухода из партии эстонец назвал внутренную атмосферу в движении, а также политическую культуру в целом по стране. Он также сослался на состояние здоровья и личные амбиции.

Я очень долго и серьезно обдумывал, чем хочу заниматься дальше в жизни, и пришел к выводу, что на следующих выборах выдвигать свою кандидатуру не буду… Сейчас я решил выбрать другой путь сообщение от ERR

Напомним, что Ханно Певкур ушел в отставку 2 сентября. Иностранный чиновник взял на себя себя ответственность за вскрывшиеся в результате аудита проблемы с закупками боеприпасов для Вооруженных сил Украины. Проблемной власти станы признали сделку, в рамках которой компании-пустышке внесли предоплату на общую сумму около 70 миллионов евро. Однако в реальности снаряды не были получены.

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Фото: YouTube / TV3 Eesti / TV3 Estonia