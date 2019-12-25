Яан Тоотс надеется, что власти в Таллине не примут решения о закрытии госграницы с РФ.

Мэр Нарвы Яан Тоотс публично раскритиковал решение эстонских властей закрыть пограничный переход на российской границе. Соответствующими данными поделились местные журналисты с телерадиокомпании ERR. Прибалтийский чиновник заметил, что в случае закрытия госграницы с РФ аналогичные меры должны быть приняты в отношении Латвии. По мнению главы города, последние инциденты с незаконным пересечением границы были связаны именно с Ригой.

Яан Тоотс заявил, что уже связался с министром внутренних дел и намерен представить ему свои аргументы. Этот вопрос также обсуждался на утреннем заседании руководства Центристской партии, где мэр Нарвы является заместителем председателя. материал иностранного СМИ

Еще одной проблемой Яан Тоотс видит гуманитарный характер взаимодействия России и Эстонии. Он также указал на негативное воздействие, связанное с экономическим фактором. Мэр Нарвы заметил, что решение властей Эстонии значительно ухудшит ситуацию с трудовой занятостью в городе, так как часть населения работает пограничниками и таможенниками.

Автобусные рейсы из Петербурга в Эстонию могут приостановить с 1 декабря.

Фото: Piter.tv