Перевозчики готовятся к возможному закрытию границы между Россией и Эстонией.

Автобусные компании, обслуживающие маршруты между Петербургом и Эстонией, рассматривают возможность приостановки рейсов из-за планов Таллина закрыть границу с Россией с 1 декабря 2026 года. Пока перевозчики не спешат менять расписание и ждут официальных решений эстонских властей. Об этом сообщает РБК Петербург со ссылкой на представителей компаний.

В Lux Express Group заявили, что в случае закрытия пунктов пропуска придется приостановить в среднем 4 рейса в день в каждом направлении. Компания пока готовится к возможным ограничениям. Перевозчик Ecolines также не планирует менять маршруты до появления официальных документов. Представители компании намерены дождаться итогов заседания правительства Эстонии, которое должно состояться 20 ноября.

Эстонская автобусная компания Baltic Shuttle сообщила о готовности полностью возвращать пассажирам деньги за билеты на отмененные рейсы. При этом перевозчик считает, что организовать объезд через территорию Латвии не получится.

О намерении закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией с 1 декабря 2026 года 15 ноября заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Таллин связал возможные ограничения с попыткой поджога здания компании Threod Systems, производящей беспилотники. После происшествия задержали 8 граждан Латвии.

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Фото: Piter.TV