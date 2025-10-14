WSJ: Китай выдвинул РФ условие для строительства газопровода "Сила Сибири – 2"

По оценке WSJ, фактически китайская сторона предложила Москве субсидировать поставки по газопроводу.

Иностранные собеседники американского журнала The Wall Street Journal утверждают о том, что китайская сторона фактически предложила Москве субсидировать поставки природного газа, а до изменения условий по контракту попросила не возвращаться к обсуждению проекта по "Силе Сибири-2". Ожидается, что официальный Пекин согласится на строительство трубопровода только в случае, если российское руководство будет поставлять газ по ценам внутреннего отечественного рынка. Такие данные западному СМИ предоставили эксперты, знакомые с ходом переговоров между странами.

Авторы статьи написали аудитории о том, что китайские чиновники сообщили свою позицию руководителю компании "Газпром" Алексею Миллеру перед официальным визитом президента России Владимира Путина в Пекин в мае 2026 года. Как утверждают источники The Wall Street Journal, китайские представители посоветовали делегатам из Москвы не поднимать этот вопрос снова до того момента, пока условия не изменятся.

"Газпром" и CNPC подписали меморандум о строительстве "Силы Сибири-2".

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