"Газпром" и CNPC подписали меморандум о строительстве "Силы Сибири-2"

Алексей Миллер рассказал об экономическом сотрудничестве с китайскими партнерами.

Российской компанией "Газпром" и CNPC (Китайской национальной нефтегазовой корпорацией) подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве нового газопровода "Сила Сибири - 2" и транзитного газопровода, который пройдет через территорию Монголии "Союз Восток". Соответствующей информацией с журналистами поделился глава предприятия Алексей Миллер. Эксперт уточнил, что политические лидеры трех государств (России, КНР и Монголии) сделали публичное заявление об этом. Известно, что проекты позволят Москве поставлять транзитом в Улан-Батор порядка 50 миллиардов кубических метров природного газа ежегодно.

