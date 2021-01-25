"Газпрому" разрешили реконструировать исторический яхт клуб в Стрельне

В Стрельне согласован проект нового яхт клуба Газпрома с уменьшенной площадью.

Комитет по охране памятников согласовал проект ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" по реконструкции бывшего яхт-клуба Кировского завода в Стрельне, сообщает реестр КГИОП.

КГИОП одобрил проект реконструкции здания яхт-клуба, расположенного на Пристанской улице, 25А. Объект был построен в 1973 году и имеет площадь 3316 кв. м.

Согласно проекту, после реконструкции площадь уменьшится до 2400 кв. м, а высота составит 12 м. Здание ранее принадлежало яхт-клубу Кировского завода. Теперь его развитие будет курировать дочерняя структура ПАО "Газпром" — ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург".

Информация о сроках выполнения работ и сумме инвестиций пока не раскрывается.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург вошёл в тройку лидеров по числу подростков-инвесторов.

Фото: wikimapia.org