"Лахта Центр – 2" станет выше нынешнего здания почти на 250 метров

Постановление о планировке территории появилось на сайте городской администрации 8 мая. Высота "Лахта Центра-2" составит 710 метров, "Лахта Центра-3" — 570 метров.

Городские власти дали добро на строительство еще двух гигантских башен в районе Лахты. Соответствующий документ, который определяет, как именно будет организована территория под будущие объекты, опубликовали на официальном интернет-портале правительства 8 мая.

Речь идет о комплексах под названиями "Лахта Центр-2" и "Лахта Центр-3". Участок, который попал под проект, ограничен Высотной, Бобыльской, Водной, Береговой, Полевой улицами, а также Пляжевым переулком.

Согласно утвержденным планам, высота "Лахта Центра-2" составит 710 метров. Это примерно на 248 метров выше существующей башни "Лахта Центра". Общая площадь этого здания превысит 411 тысяч квадратных метров. Третья башня будет чуть скромнее — 570 метров в высоту. Ее площадь составит около 322,5 тысячи квадратных метров.

Из ранее обнародованных данных следует, что строители приступят к работе уже в 2026 году. Окончание основных строительных работ запланировано на 2033 год. Однако сразу после этого здания не смогут принять посетителей — еще несколько лет уйдет на внутреннюю отделку. Полноценно заселить оба деловых центра, по прогнозам, получится только после 2042 года.

