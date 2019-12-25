Архитекторы показали проект двух новых башен в Лахте

Архитектурное бюро Kettle Collective представило визуализацию будущего облика Лахтинского района, опубликовав на своем сайте проект застройки с двумя новыми небоскребами — "Лахта-2" и "Лахта-3".

Согласно концепции, вторая башня станет самым высоким зданием комплекса, достигнув отметки в 703 метра. Отличительной чертой объекта станет передовой энергосберегающий дизайн. Архитекторы планируют создать многофункциональное вертикальное пространство с внутренним атриумом, который станет оживленным центром и сердцем нового делового кластера.

Третья башня, высота которой составит 555 метров, будет выполнена в форме шпиля. По замыслу авторов, она будет символизировать энергию и устойчивое развитие, визуально перекликаясь с уже существующим "Лахта Центром" и башней "Лахта-2".

В бюро подчеркнули, что реализация проекта всех трех небоскребов направлена на укрепление полицентрической модели развития города. Такая стратегия, по мнению архитекторов, позволит защитить историческое ядро Санкт-Петербурга от чрезмерной нагрузки.

Скриншот: сайт архитектурного бюро Kettle Collective