Водителей предупредили о последствиях оставления места ДТП с лосем

Отдельного штрафа за сбитого лося не предусмотрено, однако водитель обязан компенсировать ущерб государству.

В четверг, 21 мая, на федеральной трассе "Кола" неизвестный водитель сбил лося, и, не дождавшись сотрудников ГАИ, скрылся с места происшествия. Животное с серьёзными травмами задних ног осталось лежать на обочине. Очевидцы происшествия остановились, чтобы обезопасить участок дороги и предотвратить новые аварии. Они перекрыли полосу движения и до приезда специалистов пытались помочь раненому животному. Позже сотрудники охотнадзора погрузили лося в автомобиль и увезли. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП и личности водителей, покинувших место аварии.

Как отмечает spb.aif.ru, столкновение с лосем официально считается дорожно-транспортным происшествием. Водитель обязан остановиться, вызвать сотрудников ГАИ и оформить происшествие. За оставление места ДТП предусмотрено лишение водительских прав на срок от одного года до полутора лет. Найти нарушителя помогают записи видеорегистраторов, дорожные камеры и показания очевидцев.

Отдельного штрафа за сбитого лося не предусмотрено, однако водитель обязан компенсировать ущерб государству. Размер выплаты за незаконное убийство лося составляет 80 тысяч рублей. Если ДТП произошло на территории заповедника, сумма компенсации возрастает до 560 тысяч рублей.

При наличии действующего полиса ОСАГО ущерб обычно возмещает страховая компания, так как подобные случаи относятся к страховым. Если страховка отсутствует или просрочена, расходы ложатся на владельца автомобиля.

Фото: Pxhere