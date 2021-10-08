В Петербурге запущен опрос о новых башнях "Лахты"

Результаты опроса будут представлены на одном из круглых столов в Общественной палате для дальнейшего обсуждения.

Автономная некоммерческая организация "Институт современного государственного развития" запустила опрос, чтобы выяснить отношение жителей Санкт-Петербурга к проекту строительства новых башен "Лахта". Исследование направлено на оценку мнения горожан о уже существующем небоскрёбе "Лахта Центр", а также о планируемых высотных комплексах "Лахта Центр 2" и "Лахта Центр 3".

Как отмечается в опросе, его цель — организовать публичное обсуждение планов развития Санкт-Петербурга и выяснить отношение жителей к возможному созданию высотного кластера в Лахте. В рамках этого проекта предполагается строительство трёх современных многофункциональных комплексов, которые могут стать новым общественно-деловым центром Приморском районе.

Результаты опроса будут представлены на одном из круглых столов в Общественной палате для дальнейшего обсуждения. Общественники предполагают, что данное исследование поможет выявить реальные настроения горожан относительно строительства новых башен, хотя оно не будет иметь юридической силы.

Ранее, 18 марта, в Петербурге были вынесены на общественные обсуждения материалы по проекту планировки небоскрёбов "Лахта-2" и "Лахта-3". Эти башни планируется построить на участке, ограниченном улицами Высотной, Бобыльской, Пляжевым переулком, Водной и Береговой улицами, а также Полевым переулком.

Максимальная высота новых небоскрёбов составит 710 и 570 метров, а общая площадь зданий — 411 и 322 тысячи квадратных метров соответственно. В каждом из зданий будет предусмотрено до 5 тысяч квадратных метров торговых площадей, а также электрическая подстанция и парковки на 3300 машино-мест.

Ранее мы сообщили о том, что обсуждения планировки территории под новые небоскребы в Лахте возобновили.

Фото: "Институт современного государственного развития"