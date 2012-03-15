Обсуждения планировки территории под новые небоскребы в Лахте возобновили

Комитет по градостроительству и архитектуре перенес сроки общественных слушаний по проектам "Лахта центр 2" и "Лахта центр 3". Экспозиция состоится 2 апреля.

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга объявил о проведении новых общественных обсуждений проекта планировки и межевания территории под возведение небоскребов "Лахта центр 2" и "Лахта центр 3".

Первоначально слушания планировалось провести в период с 10 марта по 8 апреля. Согласно новому графику, они пройдут с 25 марта по 22 апреля. Экспозиция материалов назначена на 2 апреля.

Ранее на сайте ведомства были опубликованы документы к проекту. Согласно представленной информации, максимальная высота зданий достигнет 710 и 570 метров. Общая площадь небоскребов запланирована на уровне 411 тысяч и 322 тысяч квадратных метров соответственно.

Фото: пресс-служба ПАО "Газпром"