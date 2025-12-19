В Приморском районе введена в эксплуатацию улица Лидии Зверевой

Протяженность новой магистрали составила 526 метров.

В Приморском районе Петербурга застройщик завершил строительство улицы Лидии Зверевой рядом с жилым комплексом "Прайм Приморский". Setl Group получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, сообщил портал "Строительный Петербург".

Протяженность новой магистрали составила 526 метров. Двухполосная дорога начинается от Парашютной улицы, проходит вдоль нового квартала и заканчивается разворотным кольцом у спортивного комплекса "Шуваловский лёд".

Вдоль улицы обустроили тротуары, парковочные карманы и уличное освещение. Для более удобного выезда из района девелопер также построил дублер Парашютной улицы длиной 300 метров.

Ранее сообщалось, что застройщик за время работы построил 20 общеобразовательных школ в Петербурге и Ленинградской области. Они расположены в восьми районах города и во Всеволожском районе региона. Общая вместимость этих учебных заведений составляет 20 875 мест.

Фото: предоставлено Setl Group