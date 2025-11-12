Пятничные заторы на дорогах Петербурга достигли 5 баллов

Дорожные пробки в Петербурге начали скапливаться уже днем 17 апреля Пятничные заторы на дорогах

Дороги Петербурга 17 апреля оказались загружены плотнее обычного уже днем. По данным "Яндекс.Пробок", к половине четвертого часа заторы достигли 5 баллов, что на один балл больше обычного для пятницы. С 16 часов пробки начнут расти перед вечерним часом пик.

Плотное движение наблюдается в центре города. Дворцовая набережная, Садовая улица и набережная Лебяжьей канавки "покраснели" к Троицкому мосту. Заторы копятся вокруг площади Восстания. На Дворцовом мосту плотно в направлении Невского проспекта. Также "покраснели" Пироговская, Выборгская и Свердловская набережные.

Плотные заторы скопились на набережной Обводного канала и соседних улицах в районе Балтийского вокзала. До бордового "покраснели" проспекты Маршала Жукова и Стачек. На КАД наблюдается самая длинная пробка для этого времени суток за всю последнюю неделю. Затор длиной около 7 километров собрался на внешнем кольце между Мурманским и Рябовским шоссе. Пользователи сервиса сообщают о дорожно-транспортном происшествии. На внутреннем кольце там же образовался небольшой затор на полтора километра.

