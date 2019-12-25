С начала года в Петербурге на спецстоянки отправили свыше 300 разукомплектованных авто
Сегодня, 14:22
В комитете по транспорту Петербурга рассказали 7 апреля, что с начала 2026 года на специализированные стоянки отправили более 300 разукомплектованных автомобилей. Это почти на треть больше, чем за аналогичный период 2025-го. 

Всего на площадках Агентства внешнего транспорта находятся 3 тыс. машин, в том числе 18 авто нелегальных перевозчиков и 2,9 тыс. разукомплектованных транспортных средств. Работу по эвакуации ведут совместно с администрациями районов города и по обращениям жителей. 

В этом году расширят сеть спецстоянок: в ведение АВТ передадут три площадки – в Московском, Красногвардейском районах и в Ломоносове. 

Ранее на Piter.TV: в России планируют повысить ставки утилизационного сбора на автомобили и ужесточить его правила. Предполагается, что ввоз машин из стран Евразийского экономического союза начнут рассчитывать по единому тарифу. 

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга 

