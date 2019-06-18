В Петербурге сменились лидеры автопродаж

По итогам первых четырёх месяцев года на автомобильном рынке Петербурга произошла смена лидеров. Как сообщил автоэксперт Денис Гаврилов со ссылкой на данные центра "Автомаркетолог", бессменный фаворит прошлых лет Lada Granta уступил место двум китайским кроссоверам.

Бесспорным лидером продаж стал кроссовер Haval Jolion, на счету которого 1100 регистраций. Второе место с минимальным отрывом занимает новинка рынка – Tenet T7 (1068 регистраций). Обе модели стали первыми в городе, кому удалось преодолеть порог в тысячу проданных экземпляров.

Замыкает тройку лидеров Belgee X50 (709 регистраций). В пятёрку самых востребованных автомобилей также вошли Haval M6 (628) и Lada Granta, которая опустилась на пятое место с результатом 618 проданных машин. Для сравнения, ещё один кроссовер от Tenet – модель T4 – начинал год на четвёртой позиции, но по итогам четырёх месяцев оказался на шестом месте (595 регистраций).

