Суд взыскал с "ЮТэйр" более 280 тысяч рублей в пользу петербурженки за отказ в перевозке

Авиакомпания не пустила женщину на рейс из-за превышения размеров ручной клади, а затем аннулировала обратный билет. Выборгский районный суд встал на сторону пассажирки, поскольку перевозчик не представил доказательств правомерности своих действий.

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск местной жительницы к авиакомпании "ЮТэйр" о защите прав потребителей. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов города. Общая сумма взыскания в пользу пассажирки составила 280 358 рублей.

Из материалов дела следует, что женщина приобрела билеты на рейсы по маршруту Санкт-Петербург – Баку и обратно. Во время посадки представитель перевозчика попросил поместить её ручную кладь в контрольную рамку. После того как было зафиксировано превышение допустимых габаритов, пассажирке предложили оплатить провоз багажа, но только безналичным способом — наличные к оплате не приняли. В итоге женщину не допустили на рейс.

Позже выяснилось, что обратное бронирование также аннулировали. Из-за этого пассажирке пришлось самостоятельно покупать новые билеты на общую сумму более 54 тысяч рублей.

В ходе разбирательства суд установил, что авиакомпания не представила доказательств правомерности своих действий. Представитель перевозчика на заседание не явился и возражений по иску не направил. В результате суд взыскал с "ЮТэйр" убытки, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф и судебные расходы.

Ранее мы сообщили о том, что с момента открытия аэропорт Пулково обслужил около 2 тыс. пассажиров.

Фото: Piter.TV