В Ленобласти к 1 сентября заработают шесть школ и детсадов

Под особым контролем – стройка детсада в Романовке.

В новом учебном году в Ленинградской области за парты сядут свыше 200 тыс. школьников, а в детские сады пойдут более 88 тыс. малышей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Под особым контролем – стройка детсада в Романовке. В целом к 1 сентября откроют школу на 1,1 тыс. мест в Янино, две школы в Новоселье – на 1 тыс. и 550 человек, три детских сада – в Кудрово, Агалатово и Мурино. В каждом учреждении будут терминалы для питания.

Уже 253 школы установили терминалы для оплаты, их число нужно увеличить. Лично инспектирую школьные столовые и вижу, как меняется облик пищеблоков. В этом году открываем 11 современных столовых. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Также каждую школу оснащают автобусами. В этом году закупили 60 машин. Работы ведется по национальному проекту "Молодежь и дети".

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Фото: Piter.TV