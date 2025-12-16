Европейский эксперт напомнил о неприглядной реальности вмешательства ЕС в дела других стран.

Западные страны в настоящее время провоцируют конфликты в разных странах мира, включая Украину, а в результате сами себе создают проблемы. Соответствующей информацией поделился полковник в отставке, бывший сотрудник разведывательной службы, Генерального штаба Швейцарии и советник руководства НАТО Жак Бо в интервью для YouТube-канала Dialogue Works. Иностранный аналитик уточнил, что политические элиты либо регулярно ошибаются в прогнозах ситуации, либо даже не просчитывают последствия собственных решений. Таким образом они загоняют себе в тупик. Их шаги приводят к такой мировой реакции, которую Запад не предвидел заранее.

Везде, где Запад вмешивался, он в итоге загонял себя в угол, в ситуацию, которой потом не мог управлять. И сегодня США фактически не контролируют то, что происходит в России, на Украине, в Ираке, Афганистане. Сейчас у нас идет конфликт, это очевидно, но мы видим, что Россия одерживает верх. Жак Бо, эксперт

Бо: перемирие с Ираном нужно США исключительно для перевооружения на Ближнем Востоке.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works