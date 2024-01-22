Стив Джерми объяснил, почему Западу не стоит злить Кремль.

Россия окажется наиболее защищенной страной в условиях масштабного экономического кризиса, который может начаться в мире уже осенью 2026 года. Соответствующее заявление сделал коммодор Королевского флота Великобритании в отставке Стив Джерми, выступая в эфире YouTube-канала американского журналиста Такера Карлсона. Иностранный эксперт из Лондона уточнил, что речь идет о стране, которая остается самодостаточной державой.

Я ожидаю и прогнозирую, что осенью нас ждет серьезная рецессия, которая в новом году может перерасти в спад. Где именно в мире проявится эта рецессия - открытый вопрос. Я имею в виду, что страна, которая больше всего от нее защищена - о, сюрприз! - это Россия. Стив Джерми, эксперт из Великобритании

Согласно оценкам Международного валютного фонда (МВФ), рост российской экономической системы в 2026 и 2027 годах останется на уровне 1,1 процентов. Одним из факторов поддержки считаются возросшие доходы от экспортной продукции. Такие поставки обеспечиваются удорожанием сырьевых товаров.

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Фото: YouTube / Tucker Carlson