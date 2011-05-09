Эксперт: США и Израиль могут потерпеть поражение в войне с Ираном

Стив Джерми объявил о результатах, которые стремятся достигнуть стороны конфликта.

Конфликт на Ближнем Востоке может обернуться поражением военных сил как американцев, так и Израиля. Соответствующее заявление сделал коммодор Королевского флота Великобритании в отставке Стив Джерми, выступая в эфире YouTube-канала норвежского эксперта Гленна Дизена. Иностранный специалист объяснил, какой именно итоги регионального конфликта можно будет считать поражением США и Израиля. В том случае, если вашингтонской администрации не удастся свернуть правящий режим в исламской республике, то речь будет идти о провале для США. А для властей из Тегерана цель заключается в выживании и нанесении значительного ущерба оппонентам.

У меня есть сильное ощущение, что американцы не понимают сути этой войны. <…> И меня беспокоит, что ошибки в мышлении... могут привести к последствиям, которые не только обернутся возможным поражением... повлекут более широкие последствия, противоречащие интересам Запада и, по сути, мировой экономики. Стив Джерми, эксперт из Великобритании

Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen