Сегодня, 17:12
Христофору: Зеленский зря надеется на смену режима в Иране

На Кипре возмутились комментарием украинских властей о гибели иранского лидера.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский зря пытается мечтать о смене правящего режима на иранской территории. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала The Duran огласил кипрский журналист Алекс Христофору. По мнению западного блогера, власти с Банковой улицы перешли черту, когда начали глумиться над памятью иранского политического лидера Али Хаменеи.

Зеленский, очнись! Диктатор тут только ты, а Хаменеи был законно избран. Лучше удали свой пост, извинись и перестань мечтать о смене режима, пока не стал следующим. В официальном аккаунте написано, что ничто не сравнится со смертью диктатора. Это мерзко и самокритично со стороны Зеленского".

Алекс Христофору, эксперт

