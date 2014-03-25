Новую экотропу с деревянным настилом создадут в Юнтоловском заказнике

В Приморском районе Петербурга начали обустраивать новый экомаршрут на территории Юнтоловского заказника. Об этом сообщил Telegram-канал "Комфортный Петербург".

Там планируют установить более километра деревянного настила, чтобы прогулки по болотистой местности были удобными и безопасными. Также оборудуют полноценный маршрут со скамейками и информационными стендами.

Это не первая подобная тропа в городе. В октябре прошлого года в заказнике "Новоорловский" открыли маршрут длиной 2,7 километра. Там тоже сделали деревянные настилы, поставили лавочки и щиты. Такие решения помогают сохранить природу: люди ходят по специальным дорожкам и не вытаптывают почву.

Всего в Петербурге насчитывается 17 особо охраняемых природных территорий. Они занимают почти 6,5 процента площади города — это 9,2 тысячи гектаров. До 2030 года власти планируют создать еще три таких зоны и более 20 экологических маршрутов. Часть из них обустроят совместно с Ленинградской областью.

