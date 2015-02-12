Новые экотропа и экомаршрут откроют в Петербурге и Ленобласти в 2026 году

Программа "Десять приоритетов Санкт-Петербурга", принятая в 2024 году, предусматривает расширение экологической зоны города до 2030 года за счёт образования трёх новых охраняемых зон.

В ближайшие годы Петербург и Ленинградская область пополнятся двумя новыми природоохранными маршрутам. Это будут экотропа "Жемчужная тропа" и эко-маршрут "Таежный мир", проходящие по охраняемым территориям региона. Согласно сообщению пресс-службы Смольного, первая экотропа протяженностью десять километров протянется вдоль живописных мест Гладышевского заказника и Линдуловской рощи. Экомаршрут будет пролегать вблизи болота Ламмин-Суо и уникального ландшафта Хаапала.

До конца десятилетия регион планирует создать семь экологически значимых маршрутов, объединяющих природные достопримечательности разных районов.

Программа "Десять приоритетов Санкт-Петербурга", принятая в 2024 году, предусматривает расширение экологической зоны города до 2030 года за счёт образования трёх новых охраняемых зон. Уже в прошлом году открылся природный заказник "Тарховский". Сейчас ведутся процедуры согласования нового объекта особой охраны природы — заповедной зоны "Старая граница" в районе Белоострова.

Таким образом, общее число охраняемых территорий северной столицы увеличится до 18 объектов.

