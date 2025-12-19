Рейды против браконьеров проходят на ООПТ в Ленобласти

Специалисты регулярно организовывают патрулирования, включая вечерние и ночные рейды, обнаруживая лагеря правонарушителей и ликвидируя запрещённые рыболовные снасти в водоёмах.

На особо охраняемых природных участках Ленинградской области увеличили усилия по борьбе с браконьерами. Специалисты регулярно организовывают патрулирования, включая вечерние и ночные рейды, обнаруживая лагеря правонарушителей и ликвидируя запрещённые рыболовные снасти в водоёмах.

Так, на отдельных территориях, таких как заказник "Озеро Мелководное", рыбалка находится под запретом круглый год. Особые опасения вызывают установленные браконьерами сети, препятствующие нерестовым процессам весной и представляющие опасность для редких видов флоры и фауны, включая занесённую в Красную книгу Ладожскую кольчатую нерпу.

Важно отметить, что понятие браконьерства охватывает не только несанкционированную добычу рыбы и дичи, но и вырубку деревьев, сбор редчайших растений и грибов. Подобные правонарушения предусматривают серьёзные меры наказания, начиная от штрафов и заканчивая уголовной ответственностью с возможным заключением под стражу.

Напомним, что инспектора природоохранных зон вправе проводить осмотр автотранспорта и личных вещей отдыхающих, конфисковать предметы и инструменты, используемые при нарушениях, а также временно арестовывать транспорт злоумышленников.

Ежедневно проводятся активные мероприятия по предотвращению преступлений против окружающей среды. Любой житель региона имеет возможность оперативно сообщать о фактах или планах браконьерства, позвонив на телефон горячей линии 8-921 636-69-39 либо отправив письмо на электронную почту hello@ooptlo.ru.

Фото: ЛОГБУ "Дирекция ООПТ Ленинградской области"