Законопроект о льготах на оплату электроэнергии с 1 января одобрили в Ленобласти

В Ленинградской области одобрен законопроект о льготах на оплату электроэнергии, который начнет действовать с 1 января 2026 года. Об этом пишет "Вечерний Санкт-Петербуг" со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Для потребителей, которые ранее пользовались льготой, перерасчет будет произведен автоматически. Ленобласть предоставит субсидию на оплату электроэнергии для жителей, не имеющих газового отопления, покрывая 75% стоимости по тарифам второго диапазона.

Право на льготу сохранится за физическими лицами, проживающими в Ленобласти не менее года и являющимися собственниками домовладений, а также за товариществами собственников жилья (ТСЖ), управляющими организациями и садовыми некоммерческими товариществами (СНТ).

Для получения льготы у заявителя не должно быть задолженности по оплате электроэнергии по состоянию на 1 января 2026 года.

Фото: Pxhere