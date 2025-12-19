  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Подготовка к отопительному сезону 2026-2027 годов началась в Ленобласти
Сегодня, 8:59
109
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Подготовка к отопительному сезону 2026-2027 годов началась в Ленобласти

0 0

Общая сумма финансирования модернизации системы теплоснабжения 47-ого региона до 2028 года составит приблизительно 1,8 миллиарда рублей.

Подготовка к отопительному сезону 2026-2027 годов в Ленинградской области стартовала заранее. Уже определены населенные пункты, нуждающиеся в обновлении инфраструктуры теплоснабжения, и выделены средства на соответствующие мероприятия.

Согласно подписанному губернатором Александром Дрозденко постановлению, из областного бюджета выделено около 300 миллионов рублей на выполнение ремонтов тепловых сетей и оборудования в 24 населенных пунктах региона. Основной задачей является обеспечение надежного функционирования системы отопления и предотвращения возможных сбоев зимой.

Планируется, что работы начнутся в ближайшее время и завершатся до начала следующего отопительного сезона. Общая сумма финансирования модернизации системы теплоснабжения 47-ого региона до 2028 года составит приблизительно 1,8 миллиарда рублей.

Таким образом, руководство области стремится минимизировать риски чрезвычайных ситуаций и гарантировать комфорт жителям региона даже в условиях низких температур.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Правительство Ленобласти 

Теги: ленобласть, отопительный сезон
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии