СКА расторг контракт с Бреннаном Менеллом

Всего за 5 сезонов в КХЛ Менелл провел 290 матчей, также выступая за московское и минское "Динамо".

Петербургский СКА и защитник Бреннан Менелл прекратили сотрудничество по соглашению сторон. В прошлом сезоне хоккеист стал лучшим снайпером команды среди защитников.

Петербургский СКА и защитник Бреннан Менелл расторгли контракт по соглашению сторон. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.

Американский хоккеист получил российское гражданство в 2023 году, когда выступал за московское "Динамо". Летом 2025 года он перешел в СКА в результате обмена.

В регулярном чемпионате прошлого сезона Менелл забросил 8 шайб и сделал 9 результативных передач в 56 матчах. Это позволило ему стать лучшим снайпером среди защитников СКА и занять 4 место по количеству набранных очков среди игроков своего амплуа. В плей офф он отметился 1 заброшенной шайбой в 4 встречах.

Минувший розыгрыш Кубка Гагарина завершился для СКА уже в первом раунде после поражения от ЦСКА со счетом 1:4 в серии.

Ранее мы сообщали, что "Зенит" вошел в топ-25 европейских клубов по выручке.

Фото: pxhere.com