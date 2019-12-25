Перестройка СКА: почему клуб сменил философию и как в неё вписалась молодёжь

Игорь Ларионов провёл у руля СКА первый, во многом черновой сезон. Но этим летом тренер получил карт-бланш и начал перекраивать состав под себя. Питерская команда фактически перезапускается с чистого листа.

Каким получится новый СКА, узнаем только на льду. Пока же армейцы остаются одной из главных интриг сезона и для любителей ставок. Тем, кто только пробует себя в прогнозах, спокойнее стартовать без риска для собственных денег — например, с бесплатного пари. Список площадок, где есть фрибеты без депозита, собрал профильный сайт о беттинге и спорте Legalbet, а условия каждой акции подробно объясняет эксперт по бонусам Янис Плиско.

Но сначала разберёмся, что вообще случилось с командой этим летом.

Причины перестройки: почему СКА пошёл на перемены

Ещё год назад петербуржцы жили в режиме ярких пресс-конференций и пафосных заявлений эпохи Романа Ротенберга, но результата на льду не было. Куча денег ушла впустую, а чёткой игровой системы команда так и не выстроила. Летом 2025-го клуб пошёл на радикальные меры — Ротенберга на посту главного тренера сменил Игорь Ларионов, перестановки произошли и среди управленцев.

Но первый сезон при новом штабе получился провальным: армейцы весь год перестраивались под требования Ларионова и вылетели в первом раунде плей-офф от ЦСКА (1:4). Поэтому нынешнее межсезонье стало временем куда более глубокой перекройки состава.

Новый состав: кого клуб собрал этим летом

Главная задача лета — заново собрать линию центральных нападающих, с которой в прошлом сезоне была беда. К вопросу подошли основательно, подписав сразу несколько ярких форвардов:

Данил Аймурзин — пришёл из "Северстали" на роль первого центра в результате обмена: череповчане получили защитника Максима Гусева, нападающего Егора Графа и денежную компенсацию. За три сезона в Череповце набрал почти 150 очков.

Василий Атанасов — приехал из "Торпедо" по обмену (СКА отдал права на форварда Матвея Полякова и 50 млн рублей). В прошлой регулярке набрал 36 (21+15) очков в 62 играх, а раскрылся в своё время именно под руководством Ларионова.

Захар Бардаков — вернулся в Россию из НХЛ, где за сезон в системе "Колорадо" забил свой первый гол в лиге, но твёрдым игроком основы за океаном так и не стал.

Василий Глотов — ещё одно возвращение воспитанника: в обратном направлении к "Трактору" ушли права на защитника Илью Миронова и нападающего Савву Смирнова. За прошедшую регулярку Глотов записал в актив 38 очков.

Линус Вайссбак — быстрый и техничный швед из "Фрёлунды". В прошлом сезоне набрал 17 (5+12) очков в 33 матчах чемпионата Швеции.

Штаб Ларионова также сохранил веру в американца Рокко Гримальди: прошлый сезон форвард провалил и по ходу плей-офф даже выпадал из состава, но контракт с ним сохранили. Кроме того, команда продолжает искать вратаря.

Ставка на молодёжь: как она вписалась в новую философию

При Ротенберге клуб скупал перспективных игроков со всей страны, и многие из них годами не могли дебютировать из-за обилия звёзд в составе. При Ларионове картина изменилась.

Профессор славится умением раскрывать молодых — уже за первый сезон он дал дорогу в основу целой группе воспитанников. Правда, теперь им придётся пробиваться сквозь плотную конкуренцию: после летних подписаний в атаке стало по-настоящему тесно. Своё место после прорывного сезона отстаивает Матвей Короткий, вернулся в строй Игорь Ларионов-второй, а за игровое время борются Никита Недопёкин, Игнат Лутфуллин и Никита Дишковский.

Шансы СКА: чего ждать от сезона-2026/2027

Западная конференция этим летом заметно перекроилась: у "Локомотива" после чемпионского сезона ушёл на пенсию Боб Хартли, команду принял Дмитрий Квартальнов, а московское "Динамо" затеяло масштабную перестройку. На этом фоне активное межсезонье СКА смотрится солидно — хотя до статуса главного фаворита армейцам пока далеко.

Букмекеры настроены сдержанно. Победу армейцев с Невы в Кубке Гагарина-2026/2027 в БК "Бетсити" оценивают коэффициентом 10.00 — это подразумевает вероятность около 10%, и впервые за долгое время клуб оказался вне топ-5 фаворитов. Для сравнения, лидеры — "Локомотив" и "Авангард" — идут по 5.50 (примерно 18%). Выше шансы и у "Ак Барса" — 7.00 (около 14%), а также у "Металлурга" и ЦСКА — по 8.00 (порядка 12,5%).

Возможно, именно недооценка станет для команды дополнительным топливом. Одно ясно точно: ещё одного вылета в первом раунде болельщики уже не простят.

Фото: unsplash (Mariah Hewines)