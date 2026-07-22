Для болельщиков хоккейного матча до "СКА Арены" запустят дополнительные автобусы

Фанатов будут возить по маршруту от станции метрополитена "Московская" до "СКА Арены" с 16:30 до 18:00.

В Петербурге автобусы ГУП "Пассажиравтотранс" отвезут болельщиков на "Матч года 2026" по хоккею. По информации телеканала "Санкт-Петербург", игра пройдет 25 июля.

Фанатов будут возить по маршруту от станции метрополитена "Московская" до "СКА Арены" с 16:30 до 18:00. В обратном направлении транспорт приедет в течение 45 минут после окончания матча. Остановка запланирована на углу Московского проспекта и Авиационной улицы.

Ранее на Piter.TV: невролог НИИ Джанелидзе рассказала о важности физической активности для пациентов и медиков. Люди, занимающиеся спортом, дольше сохраняют когнитивные способности и могут обслуживать себя самостоятельно.

Фото: пресс-служба ГУП "Пассажиравтотранс"