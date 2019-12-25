В России появился новый государственный праздник

Новую праздничную дату выбрал Минспорт РФ.

День хоккея будут отмечать в России 22 декабря. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Согласно указу главы государства, праздник ввели в целях популяризации и развития данного вида спорта в стране. Праздничную дату выбрал Минспорт России. 22 декабря 1946 года состоялись первые матчи чемпионата СССР по хоккею. Тогда чемпионом страны стало московское "Динамо". Серебряную медаль завоевал ЦДКА.

На данный момент в рейтинге IIHF российская сборная сохраняет лидерство с 5510 очками. Такой результат остается, несмотря на отстранение от официальных турниров с 2022 года.

Ранее мы сообщали, что в России учредили новый профессиональный праздник – День фармацевтического работника, которые ежегодно отмечают 19 мая.

Фото: Magnific