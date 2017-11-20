В России учредили новый профессиональный праздник

Правительство России учредило новый профессиональный праздник – День фармацевтического работника. Об этом сообщается на официальном сайте правовой информации.
Согласно данным ресурса, постановление о введении нового праздника уже подписано премьер-министром страны Михаилом Мишустиным.
День фармацевтического работника российские специалисты будут ежегодно отмечать 19 мая.
Агентство ТАСС отмечает, что эту дату выбрали не зря. Именно 19 мая 1581 года в России открылась первая аптека. Она не только продавала лекарства, но и занималась их производством.
Ранее мы сообщали, что праздник выпускников "Алые паруса" пройдет офлайн.
Фото: pixabay.com
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