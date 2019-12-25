Праздник выпускников "Алые паруса" пройдет офлайн

Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

В субботу, 15 мая, в разговоре с РИА Новости вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский заявил о плане провести праздник выпускников "Алые паруса" в очном формате 25 июня.

В прошлом году вчерашние школьники смотрели мероприятие по телевизору из-за коронавирусных ограничений. Однако несмотря на пандемию, тысячи горожан все равно собрались на набережных.

Ранее губернатор Александр Беглов заявил, что все праздничные мероприятия проведут очно с соблюдением правил Роспотребнадзора: День города, ПМЭФ и Евро-2020.

Ранее мы писали, что стартовал кастинг на участие в "Алых парусах".

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