Стартовал кастинг на участие в "Алых парусах"

Праздник пройдет 25 июня.

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями сообщил о возможности присоединиться к празднику выпускников школ Петербурга "Алые паруса", который пройдет 25 июня.

Частью события могут стать коллективы в следующих номинациях:

• песня: современное направление (солисты и ансамбли);

• танец (коллективы): направление современный танец (джаз, модерн, hip-hop, funk, locking, popping, импровизация и т. п.);

• смешанные жанры: вокально-инструментальное и вокально-танцевальное направление (исключая группы и сольное исполнение по направлению рок);

• ведущий: выступление на тему "Я – ведущий праздника "Алые паруса".

Длительность выступлений не должна превысить четырех минут.

Заявки на участие ждут до 15 мая включительно и принимаются здесь. Подавать заявки могут и творческие коллективы, и сольные артисты, главное – возраст участников должен быть не моложе 16 лет и не старше 35.

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Фото: pixabay