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Авиакомпания "Россия" станет партнером фестиваля SpbTransportFest
Сегодня, 13:30
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smirenny

Авиакомпания "Россия" станет партнером фестиваля SpbTransportFest

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Фестиваль объединяет яркие мероприятия транспортной отрасли страны в Петербурге.

Во вторник, 11 мая, стало известно, что авиакомпания "Россия" станет партнером фестиваля SPbTransportFest, передает пресс-служба компании. 

Бортпроводницы "России" проедутся в салоне раритетного кабриолета по улицам Петербурга и будут приветствовать горожан и зрителей в рамках парада ретро-транспорта. Помимо этого участником концертной программы станет командир воздушного судна Владимир Епифанов, который выступит с сольным номером.

В этом году SPbTransportFest приурочен к празднованию Дня города 27 мая. Петербургу исполняется 318 лет. Сам фестиваль пройдет с 20 по 22 мая, а историческую технику можно будет рассмотреть на Инженерной улице.

Ранее мы писали, что праздник "Алые паруса" получил пять призов Global Eventex Awards.

Фото: transportfest.ru

Теги: spbtransportfest, авиакомпания россия
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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