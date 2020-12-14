Фестиваль объединяет яркие мероприятия транспортной отрасли страны в Петербурге.

Во вторник, 11 мая, стало известно, что авиакомпания "Россия" станет партнером фестиваля SPbTransportFest, передает пресс-служба компании.

Бортпроводницы "России" проедутся в салоне раритетного кабриолета по улицам Петербурга и будут приветствовать горожан и зрителей в рамках парада ретро-транспорта. Помимо этого участником концертной программы станет командир воздушного судна Владимир Епифанов, который выступит с сольным номером.

В этом году SPbTransportFest приурочен к празднованию Дня города 27 мая. Петербургу исполняется 318 лет. Сам фестиваль пройдет с 20 по 22 мая, а историческую технику можно будет рассмотреть на Инженерной улице.

Ранее мы писали, что праздник "Алые паруса" получил пять призов Global Eventex Awards.

Фото: transportfest.ru