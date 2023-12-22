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Количество рейсов из Пулково в Домодедово увеличат с 15 января
Вчера, 22:19
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Количество рейсов из Пулково в Домодедово увеличат с 15 января

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Теперь рейсов в Домодедово станет больше: самолеты в московский аэропорт будут летать три раза в день вместо двух.

С 15 января авиакомпания "Россия" увеличит частоту полетов из петербургского Пулково в московский аэропорт Домодедово. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани Северной столицы 10 января.

Теперь рейсов в Домодедово станет больше: самолеты в московский аэропорт будут летать три раза в день вместо двух. 

Кроме того, горожанам и гостям Петербурга напомнили, что улететь рейсами перевозчика можно в два аэропорта столицы – авиакомпания выполняет полеты и во Внуково.

Ранее стало известно о том, что перелетов "России" будет больше и в обратном направлении – из Домодедово в Пулково. 

Фото: пресс-служба аэропорта Пулково

Теги: авиакомпания россия, пулково домодедово
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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