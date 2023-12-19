Северо-Западная транспортная прокуратура подала в суд на авиакомпанию за неиндексацию зарплат

Нарушение трудового законодательства длиться уже длительное время.

Накануне Санкт-Петербургская транспортная прокуратура по обращениям провела проверку трудового законодательства в авиакомпании "Россия". В ходе проверки был выявлен факт неиндексации зарплат сотрудников компании, – говорится в пресс-службе ведомства.

Проблема, как отмечают в прокуратуре, заключается в отсутствии локального акта, устанавливающего порядок индексации заработных плат работников. В Московский районный суд Санкт-Петербурга был направлен соответствующий иск.

Как пишет пресс-служба ведомства, ранее заместитель транспортного прокурора Сергей Подзалюзин уже проводил встречу с руководителями авиакомпании "России" и членами профсоюзов. В частности, он говорил о необходимости индексаций.

Фото: Telegram / Северо-Западная транспортная транспортная прокуратура