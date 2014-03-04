Суд отказал жительнице Петербурга, которая хотела отсудить деньги за порчу ее техники

Она пыталась взыскать средства якобы за повреждение ножек ее стиральной машины.

Накануне в суде петродворцового района Санкт-Петербурга рассматривали иск жительницы города, у которой украли стиральную машину. После возвращения собственности, истец заявила о том, что у техники повреждены ножки, и попыталась отсудить у ответчика еще больше денег, – следует из сообщения объединенной пресс-службы судов Северной столицы.

Возвращенная стиральная машина была оценена мастером, который вынес вердикт о повреждении опорных элементов конструкции техники. По его оценкам, замена ножек составила почти 4,5 тыс. рублей. С требованием взыскать эту сумму с ответчика истец вновь обратилась к суду.

Однако поскольку доказательств неисправности ножек стиральной машины, либо же их поломки в результате кражи ответчиком предоставлено не было, суд отклонил требование петербурженки.

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Фото: Piter.TV