В Петербурге авиакомпания получила штраф за смерть кошки на борту самолета

Животное загрызла собака.

Невский районный суд оштрафовал авиакомпанию "Россия" на 92 550 рублей из-за смерти кошки одного из пассажиров на борту самолета 20 декабря 2022 года. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов 19 января.

Мужчина летел из Петербурга в Калининград с тремя кошками – Амандой, Ладой и Кармен. Аманду и Ладу сдали в багаж в переноске, Кармен находилась с истцом. Услуга перевозки вышла ему в 10,8 тыс. рублей.

После посадки мужчине сообщили, что Аманда скончалась от полученных травм. Их причинила собака весом 10 кг, летевшая в том же багажном отделении. Животное, которое перевозили без намордника и клетки, проломило переноску кошки и загрызло ее.

Истец просил взыскать материальный вред в более чем 650 тыс. рублей, моральный – в 800 тыс. рублей, судебные расходы и страховку. Суд удовлетворил иск частично и оштрафовал "Россию" на 92 550 рублей.

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Фото: Piter.TV