В Петербурге в колонию отправлен мужчина, который систематически избивал своих детей

Обвиняемый злоупотреблял алкоголем и не водил малышей в детский сад почти год.

Невский районный суд Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении мужчины, который регулярно избивал своих же детей. Об этом рассказали 17 января в объединенной пресс-службе городских судов.

В период с марта 2023 года по февраль прошлого года фигурант причинял физические и психические страдания путем нанесения побоев сыну и дочери. Он каждую неделю наносил им удары по рукам, ягодицам и другим частям тела.

Кроме того, петербуржец требовал от детей вставать коленями на шурупы, а также ударил мальчика головой об ванную, после чего схватил за шею.

Обвиняемый злоупотреблял алкоголем и не водил малышей в детский сад почти год.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 8 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Ранее на Piter.TV: возбуждено уголовное дело в отношении петербуржца, подозреваемого в истязании пожилой матери.

Фото: Piter.TV