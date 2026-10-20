Пьяный мужчина костылем избил пожилую сотрудницу отеля в Улан-Удэ

Предположительно нетрезвый злоумышленник сломал о пожилую женщину костыль.

Житель Бурятии предстанет перед судом за нападение на сотрудницу отеля. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы российских правоохранительных органов по региону. В МВД уточнили, что задержан 30-летний мужчина, который в нетрезвом состоянии избил пожилую женщину

Житель села приехал в Улан-Удэ отдохнуть. В тот вечер он вместе со своей подругой выпивал в одном из городских заведений, а затем вышел на улицу. Мужчина решил прогуляться, но верхнюю одежду с собой не взял. После того, как он замерз, гость региона стал настойчиво стучать в двери попадавшихся на пути организаций. Двери ему не открывали, поэтому россиянин дошёл до гостиницы, где дежурила 67-летняя администратор.

Женщина пустила его внутрь, а пьяница покрыл её нецензурной бранью. Затем преступник набросился на жертву, нанося побои кулаками по голове и телу. Заметив в помещении костыль, мужчина вооружился им. После совершения противоправных действий злоумышленник скрылся. В результате нападения потерпевшая получила травмы различной степени тяжести. По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ за хулиганство, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия. Сейчас мужчина остается под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Фото: МВД Бурятии